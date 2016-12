Aus der Wohnung in der Münzgrabenstraße drangen dichter Rauch und Flammen.

Gegen 14 Uhr erhitzte die Frau in der Küche eines Mehrparteienhauses in der Münzgrabenstraße Öl in einem Topf. Als dieses zu brennen begann, erstickte die Frau die Flammen mit einem Handtuch. Danach legte sie dieses zur Schmutzwäsche.Eine folgenschwere Entscheidung, denn das Handtuch dürfte noch geglost haben. Kurze Zeit später bemerkte die 73-Jährige Rauch im Vorraum der Wohnung im zweiten Stock. Als sie im Badezimmer nachsehen ging, schlug ihr eine Stichflamme entgegen.Die Frau verständigte telefonisch die Feuerwehr und versuchte, ihre Nachbarn zu alarmieren. Als die Grazer Berufsfeuerwehr eintraf, hatte der Brand bereits auf Wohnungen im dritten Stock übergegriffen. Die Florianis löschten die Flammen.Die Bewohnerin wurde vorsichtshalber ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, konnte aber unversehrt wieder entlassen werden. Auch die anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Der Schaden durch Feuer und Wasser dürfte laut Berufsfeuerwehr über 100.000 Euro betragen.