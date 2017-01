Mimik und Gestik Welche Gesten im Ausland missverstanden werden

Die Engländer David und Ed lernen typische österreichische Wörter und schlagen sich im Video durchaus beachtenswert, auch wenn es bei einigen Dialektwörtern noch ein "bisserl" hapert. Bei "Schnackerl" oder "Reparaturseidl" etwa erraten die beiden sympathischen Sprachschüler nicht die wahre Bedeutung. Sie können aber mit einigen sehr lustigen, wenn auch falschen alternativen Erklärungen aufwarten.Babbel behauptet, dass schon ein paar Minuten täglich reichen, um mit der Software die relevanten Kenntnisse und das nötige Selbstvertrauen zu erlangen, sich in einer neuen Sprache auszudrücken.Die beiden Engländer haben übrigens besonders viel Spaß mit der "Lustigkeit und Niedlichkeit" der österreichischen Aussprache. "Es ist keine harte Sprache, Es hört sich gut an", so ihr Tenor.