Wollte Hilfe des Bruders nicht Leobener fiel durch Glastür und verblutete

Lebt jetzt bei Pflegeeltern Vergiftet: Kleinkind verschluckte Kokain

Wahre Helden Nachbarn retten Mann aus verrauchter Wohnung

Kellerbrand im Skiort Boiler fing Feuer: Fünf Urlauber in Saalbach verletzt

Freitagnachmittag fällte der 34-Jährige in einem unwegsamen und steilen Waldabschnitt bei Althofen Bäume. Beim Umschneiden eines dicken Baumes schnellte dieser plötzlich in Richtung des Mannes und traf ihn dabei im Bereich des Bauches und des Beckens. Der Mann wurde schwer verletzt und erlitt einen Beckenbruch.Er wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Peterdorf mit einem Tau gerettet und von einem Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt gebracht.