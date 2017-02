Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ein derzeit noch nicht ausgeforschter Mann trat nämlich dem Deutschen mit seinem Skischuh zwischen die Beine.Das Opfer brach zusammen und musste schwer verletzt in die Urologie nach Zell am See gebracht werden. Der Täter ist flüchtig, eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Mithilfe und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung.