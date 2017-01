Symbolbild (Foto: ZOOM-TIROL)

Nach dem Schneechaos sind Teile Österreichs einer erheblichen Gefahr durch Lawinen ausgesetzt. Am Freitagabend kam es in Tirol, Vorarlberg und der Steiermark zu ersten derartigen Vorfällen.

Gegen 15.20 Uhr löste ein Tourengeher (41) am Nordosthang der Kühofenspitze in der Steiermark ein Schnebrett aus und wurde selbst zur Gänze verschüttet. Sein Begleiter (32) konnte ihn jedoch mittels Lawinensuchgerät orten und ausgraben. Der 41-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schladming geflogen. Er blieb bei dem Unfall voraussichtlich unverletzt und wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen. Sein Begleiter fuhr mit den Rettungskräften ins Tal.



Im Tiroler Fügenberg ging gegen 12.30 Uhr eine Lawine ab. Skifahrer, die mit dem Sessellift "Wedelexpress" fuhren, schlugen Alarm. Sie gaben an, dass eine Person verschüttet worden sei. Ein Hubschrauber des Innenministeriums erkundete die Lage. Es wurde keine verschüttete Person gefunden, der Skifahrer dürfte sich selbst befreit haben.



Gegen 14.20 Uhr ging in Vorarlberg in der Abfahrt Schindlergrat-Westhang eine Lawine ab. Eine Suche nach möglichen Verschütteten wurde gestartet, es dürfte jedoch niemand zu Schaden gekommen sein.