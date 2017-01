Gasgeruch in Mehrparteienhaus (Foto: Katastrophenschutz und Feuerwehr Graz)

Gasgeruch in Mehrparteienhaus (Foto: Katastrophenschutz und Feuerwehr Graz)

Die Feuerwehr evakuierte ein Mehrparteienhaus (Foto: Katastrophenschutz und Feuerwehr Graz)

Gegen 18.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Gasgeruch in die Josef-Pock-Straße alarmiert. Die Bewohner eines Mehrparteienhauses hatten im Bereich des Stiegenhauses einen stechenden Geruch bemerkt.28 Personen wurden daraufhin wegen eines Chemiealarms von der Feuerwehr aus dem Wohnhaus gebracht. 15 Bewohner mussten vom Rettungsdienst erstversorgt werden und wurden zur Kontrolle in umliegende Krankenhäusern gebracht.Nach ersten Erhebungen dürfte ein im Zuge von Renovierungsarbeiten eingesetzter chemischer Stoff den Alarm verursacht haben. Die Bewohner, die vorsichtshalber in Krankenhäuser gebracht wurden, konnten diese inzwischen wieder verlassen.