Die Festnahme erfolgte in der Vorwoche, wie die stellvertretende Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Barbara Fischer, am Dienstag mitteilte.Bei der Attacke am 4.Dezember erlitt ein 24 Jahre alter Türke einen Messerstich im Oberbauch . Der junge Mann musste notoperiert werden. Die Verletzung war laut den Ärzten nicht lebensgefährlich.Nach wie vor ist unklar, weshalb es zu dem Streit kam und wieso er derart eskalierte. Augenzeugen zufolge sollen zwei Personengruppen gegen 03:30 Uhr an der Lokalmeile gestritten haben. Gegen sechs Beschuldigte wird wegen Raufhandels ermittelt.Laut Staatsanwaltschaft besteht die Gefahr, dass der Tatverdächtige bei ähnlichen Konflikten wieder zum Messer greifen könnte. Daher wurde am 23. Dezember die U-Haft über den Armenier verhängt. Zuletzt wohnte der 16-Jährige in einer sozialen Einrichtung im Pinzgau. Bei seiner Einvernahme sagte er, er habe aus Notwehr zugestochen. Die Ermittlungen in dem Fall laufen auf Hochtouren.