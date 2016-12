Asylwerber in Haft Mordversuch mit Messer an 15-Jähriger am Gürtel

Armenier jetzt in U-Haft 16-Jähriger stach 24-Jährigem mit Messer in Salzburg in den Bauch

Prozess wegen Mordversuch Tunesier attackierte Gegner mit Samuraischwert

Zwei Tschetschenen (20 und 34) wurden am Stephanitag gegen 20 Uhr in der Parkanlage in der Ritter-von-Formentini-Allee in eine Auseinandersetzung mit mehreren anderen Beteiligten verwickelt.Die beiden Männer wurden mit einem Messer attackiert und verletzt. Der 34-Jährige wurde mit schweren Blessuren ins LKH Graz eingeliefert, sein leicht verletzter Landsmann im UKH Graz behandelt.Nun konnten Ermittler drei Tatverdächtige aus Afghanistan (20, 22 und 24) ausforschen. Das Trio wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.