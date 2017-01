Betrunkener festgenommen Somalier zündete Vorhang in Asylunterkunft an

Noch ist nicht klar, wieso es zu dem Streit gekommen ist. Ein 24-jähriger Iraner zückte plötzlich ein Küchenmesser und stach einem zwei Jahre älteren Landsmann mehrmals in den Rücken.Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert und konnte noch nicht von der Polizei zu dem Vorfall befragt werden. Laut ersten Informationen hat er auch einen Stich in die Lunge erlitten.Der Täter sitzt in Haft - auch er und mehrere Zeugen werden noch verhört. Dies erweist sich allerdings als äußerst aufwendig, da ein Dolmetscher notwendig ist.Vergangenes Jahr war es in der Asylunterkunft Steinbrunn zu Streitigkeiten zweier Asylwerber gekommen. Nachdem Polizeibeamte den Streit beenden wollten, wurden sie von den beiden Asylwerbern mit Messer und Glasscherbe attackiert.