Der Mann ist erst kürzlich in die Mietwohnung im Grazer Bezirk Andritz eingezogen. Er war gerade dabei, das zugehörige Kellerabteil zu entrümpeln, als er eine unglaubliche Entdeckung machte.In einem unscheinbaren Karton lagen ordentlich gestapelt sechs 500-Euro-Bündel. Insgesamt 269.500 Euro. Der Mann verständigte sofort die Polizei, da er an eine Straftat glaubte. Er wollte damit nichts zu tun haben.Die Polizei in Graz geht nun diesem Verdacht nach. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, die Beamten wollen keine weitere Auskünfte geben.