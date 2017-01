Afghanen gegen Türken 7 Jahre Haft für Mord bei Massenschlägerei

Gegen 17.15 Uhr besuchte der 30-Jährige aus dem Bezirk Weiz seinen Mieter in der Wohnung in Graz. Der Ältere stellte seinen Mieter zur Rede, da dieser ihm nicht genug bezahlt hatte. Der 21-Jährige regte sich draufhin so auf, dass er in die Küche stürmte und sich von dort ein Messer holte.Mit einem Klappmesser mit 8,5-cm-Klingenlänge fuchtelte er in Richtung des 30-Jährigen. Dieser rief die Polizei und berichtete den Beamten, dass der Jünger ihn mit dem Umbringen bedroht habe.Die Beamten nahmen den 21-Jährigen draufhin vorübergehend fest und sprachen gegen ihn ein Betretungsverbot aus. Der mutmaßliche Messerfuchtler gab seine Taten nicht zu. Die Beamten fanden aber die beschriebene Waffe und stellten sie sicher.Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.