So sieht das Eisenrohr aus, mit dem die französische Austauschstudentin in Kufstein erschlagen worden ist. (Foto: Landespolizeidirektion Tirol)

Die verschwundene Tasche von Lucile (Foto: Polizei)

Mordfall Lucile Während Freunde Kerzen aufstellen und Blumen niederlegen, sucht die Polizei (im Hintergrund) den Tatort (Foto: Zoom-Tirol)

Die Tiroler Polizei hat Kontakt zu deutschen "Soko Erle" aufgenommen. Denn bei beiden bisher ungeklärten Fällen gibt es Übereinstimmungen. Daher gehen deutsche wie auch österreichische Ermittlungsbehörden davon aus, dass bei Taten mit hoher Wahrscheinlichkeit vom gleichen Täter begangen wurden.Die Leiche der Französin Lucile K. war am 12. Jänner 2014 von Polizisten am Ufer des Inns in Kufstein gefunden worden. Todesursache waren laut Obduktion heftige Schläge auf den Kopf. Die Tatwaffe war eine Eisenstange, die Tauch im Inn fanden. Die Wertgegenstände der jungen Studentin sind seit damals verschwunden.Die französische Austausch-Studentin aus Lyon war gegen Mitternacht an der Inn-Ufer-Promenade in Kufstein zu Fuß zu zwei Freundinnen unterwegs, als sie von einem Unbekannten angegriffen, sexuell missbraucht und mit einer Eisenstange erschlagen wurde Die Joggerin aus Endingen aus Freiburg in Deutschland wurde vermutlich ebenfalls mit einer Eisenstange erschlagen, nachdem sie zuvor vergewaltigt worden war.Hinweise zu beiden Gewalttaten sind jederzeit an die Soko „Erle“ unter der Telefonnummer 0049 (0) 7641 / 582-114 oder das Landeskriminalamt für Tirol unter der Telefonnummer 059133 / 70-3333 erbeten.