BILDER DES TAGES 06.02.2017: Diese Salutschüsse markieren das "Blue Sapphire Jubilee"-Jahr der Queen. Das heißt, dass sie seit 65 Jahren am Thron sitzt. (Foto: Matt Dunham (AP))

Die Frau wies laut Polizei offensichtliche Stichverletzungen auf. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, die Frau verstarb noch vor Ort. Der Brand im Wohnhaus könnte vom Täter eventuell zur Vertuschung der Tat gelegt worden sein. Um 18.30 Uhr konnte ein vermutlicher Tatverdächtiger (34) in der Bregenzer Blumenstraße festgenommen werden.Beamte des Landeskriminalamts haben die Ermittlungen und Spurensicherungsarbeiten aufgenommen. Der genaue Tathergang sowie das Motiv und Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Weitere Informationen zum Sachverhalt will die Polizei am Dienstagnachmittag bekanntgeben.