Mordfall Lucile Während Freunde Kerzen aufstellen und Blumen niederlegen, sucht die Polizei (im Hintergrund) den Tatort (Foto: Zoom-Tirol)

Wer hat Studentin ermordet? Killer von Lucile (20): DNA-Spur bringt Durchbruch

Kripo fahndet mit Phantombild Mord an Studentin: Polizei jagt nun einen Serientäter

Parallele zu Fall in Deutschland Mordfall Lucile K.: Neue Spur zu ihrem Killer

Die Polizei überprüft jetzt auch eine Gewalttat in Hessen. Fahnder beschreiben den Verbrecher als "psychisch schwer gestört" und "sehr mobil". Er soll laut "Bild am Sonntag" eine Frau mit einer 1,7 Kilo schweren Hantel attackiert haben. Das Opfer überlebte – im Gegensatz zu Lucile K. und Carolin G. – schwer verletzt, zog sich einen Schädelbasisbruch zu.Wie auch die Bluttat an Lucile war der Fall Thema in der TVSendung "Aktenzeichen XY". Bisher vergebens, nun gibt es die erste heiße Spur für die Cops seit drei Jahren: Der Serienmörder könnte Lkw-Fahrer sein. "Einiges spricht dafür, anderes dagegen", sagt Chefermittler Walter Pupp.Dass der Killer immer sonntags (Nachtfahrverbot) und an so unterschiedlichen Orten zugeschlagen hat, stützt die Theorie. Pupp hat indes Luciles Eltern über die Wende informiert: "Sie hoffen sehr, dass der Tod ihrer Tochter bald gesühnt wird."