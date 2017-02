Angst vergewaltigt zu werden Mordversuch im Schlaf: 13 Jahre Haft

Der Täter und das Opfer, ein österreichischer Staatsbürger mit Migrationshintergrund, hatten vor einem Wettlokal in Feldkirch zu streiten begonnen und machten einander gegenseitig Vorwürfe. Plötzlich zog der ältere der beiden ein Messer und stach seinem Gegenüber in den linken Oberbauchbereich.Das lebensgefährlich verletzte Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, der Angreifer wurde später vom Einsatzkommando Cobra in seiner Wohnung festgenommen. Er ist laut Polizei geständig, die Tatwaffe wurde allerdings nicht gefunden.