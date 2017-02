Das #murcamp vor rund 2 Stunden. Da haben noch viele Zelte Platz :) pic.twitter.com/faRdjmrCLy — (((Jogi Hofmüller))) (@thesi_x) 8. Februar 2017

Mit Baggern und Kettensägen holzen Arbeiter seit Montag die Bäume am Grazer Mur-Ufer ab. Aktivisten stellen sich ihnen nun in den Weg. Sie besetzten am Mittwochnachmittag die Mur-Auen nördlich des Puchstegs und wollen die Nacht über dort campieren.Seit Monaten streitet Graz um das geplante Mur-Kraftwerk. Zuletzt brach der Streit sogar Neuwahlen in der steirischen Landeshauptstadt vom Zaun. ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl will trotz Protesten von seinem Vorhaben nicht abrücken. Am Montag begannen die Abholzungsarbeiten entlang des Murufers.Nun haben Naturschützer und Aktivisten zur Besetzung der Mur-Auen aufgerufen. Im "Murcamp" nördlich des Puchstegs wurden bereits mehrere Zelte aufgestellt. Die Aktivisten wollen dort trotz winterlicher Temperaturen ausharren.