Die am 5. Jänner gestarteten Bauarbeiten an der Staustufe Puntigam gehen trotz Proteste von Umweltschützern zügig voran. Die Umweltaktivisten versuchen unter dem Slogan "Blockieren! Verhindern! Schützen!" , die Bauarbeiten zu blockieren.Ein Video der "Murcamp"-Aktivisten wurde jetzt auf Facebook viral. Dieses zeigt die Proteste der Demonstranten - und, wie ein Baggerfahrer einen großen Felsbrocken aus dem Fluss holt und ihn provokant direkt neben einem Aktivisten in das Wasser fallen lässt.Die Konsequenz: Vorwürfe von beiden Seiten. Am Montag teilte die Polizei mit, dass drei Aktivisten festgenommen wurden, am Freitag wurde das Camp laut Polizei freiwillig geräumt.

Die Umweltschützer argumentieren, dass sich große Teile der aktuellen Baustelle, besonders im Bereich Grünangers, in einem archäologisch relevanten Gebiet befiniden. Das Vermächtnis des nationalsozialistischen Internierungslagers Liebenau sei Teil eines dunklen Kapitels der österreichischen Geschichte, Artefakte oder Zeugnisse würden daher nach wie vor als archäologisch relevant gelten. Bei einem möglichen Bodenfund aus dieser Zeit (z.B Essgeschirr, Gürtelschnallen) habe umgehend ein Baustopp zu erfolgen. Wenn nicht, müsse dies als Verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz geahndet werden.