Feuer in Vitis Feuerwerks-Reste setzten Schuppen in Brand

Wegen Signalfeuer 100 Hektar Waldbrand nach Silvesterparty in Bayern

Über 50 Millionen Zuseher Ein beschwingtes Neujahr zum Busseln

Rund 90 Männer in Warnwesten mit dem Spruch "Muslime Für Frieden, Freiheit und Loyalität" nahmen an der Aktion teil. Nach dem Morgengebet und einem Frühstück begann die Aktion am Neujahrstag um acht Uhr - in Linz zusammen mit Mitarbeitern der Stadt."Es ist Tradition der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, eine weltweite Reformbewegung im Islam, jedes Jahr zu Neujahr den sogenannten Silvesterputz durchzuführen," erklärt Präsident Musawar Ahmad. "Diese Aktion dient als Dankbarkeitssymbol und Zeichen der Integration und soll unter anderem auch Ängste gegenüber dem Islam in der Bevölkerung abbauen."