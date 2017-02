Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

BILDER DES TAGES 09.02.2017: Im nordfranzösischen Atomkraftwerk Flamanville hat sich eine Explosion ereignet. Ein Verstrahlungsrisiko bestehe aber nicht, teilten die französischen Behörden am Donnerstag mit. Die Explosion ereignete sich demnach außerhalb des atomaren Bereichs. Es liegen aber Meldungen über Verletzte vor. Fünf Menschen erlitten Vergiftungen, es gab demnach aber keine Schwerverletzten. Ein Reaktor wurde heruntergefahren. "Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall", sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Wie dramatisch die Vergiftungen sind, ist derzeit nicht bekannt. (Foto: Benoit Tessier / Reuters)

Der Vollmond geht gut eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang auf - am Osthorizont wird sich dabei der so genannte Schneemond zeigen, wie der Vollmond im Februar seit langer Zeit genannt wird.Einige Stunden später, gegen 23.30 Uhr, wird sich der Mons aber verdunkeln. Verantwortlich ist das zweite Phänomen, nämlich die Mondfinsternis. Dabei stehen Sonne, Erde und Mond in einer Linie und der Erdschatten verdunkelt den Mond. Um 1.44 Uhr soll die Mondfinsternis ihren Höhepunkt erreichen.Als drittes Ereignis wird es den Kometen 45P zu sehen geben, der auf seiner elliptischen Bahn der Erde sehr nahe kommt. In 12,4 Millionen Kilometern zieht er an der Erde vorbei, zum Sehen wird man aber ein Fernglas brauchen. Das nächste Mal kommt 45P erst wieder 2022 der Erde so nahe.