Nach dem Jungbauernball im Freizeitzentrum Neustift machte sich der Tiroler etwa zwischen vier und fünf Uhr früh auf dem Nachhauseweg. Unklar ist nur, warum der 25-Jährige in Richtung des Bachtalerbaches ging. Weder seine Wohnung liegt auf dem Weg, noch führt direkt neben dem Gewässer eine Straße.Aus ungeklärter Ursache stürzte der Mann dann in den Bach und ertrank. Kurz nach 7.30 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Gletscherbahn den leblosen Körper. Die Polizei ordnete eine Obduktion an. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.