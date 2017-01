Rudi Mair (Foto: Lawinenwarndienst Tirol)

Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, war damals vor Ort und unterstützte die Bergung und die Aufräumarbeiten. Im Interview erklärt er, welche Zerstörungskraft Lawinen entwickeln können.Nach der Katastrophe von Galtür haben wir errechnet, dass damals 120.000 bis 160.000 Tonnen Schnee zu Tal gedonnert sind. Das entspricht der Energie von rund 3.000 Lastwagen, die gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von 300 bis 330 km/h ins Dorf hineinrasen.In Galtür bildete sich aus einem anfänglichen Schneebrett eine sogenannte Staublawine. Das konnte passieren, weil die Lawine auf einer Distanz von 3 Kilometern rund 1000 Höhenmeter in die Tiefe stürzte. Auf dieser langen Bahn nahm sie immer mehr Schnee auf, entsprechend wuchs ihre Energie. Da der Schnee sich mit Luft anreicherte und immer weiter hochgewirbelt wurde, war die Lawine am Schluss rund 100 Meter hoch.Einige Gebäude, wie das Haus Litzner, wurden regelrecht zerrissen. Wie bei einem Bombeneinschlag. Da blieb kein Teil ganz, das grösser war als ein Backstein oder eine Türfalle. Bei anderen Gebäuden wurde der erste Stock regelrecht herausgerissen, worauf der zweite Stock auf das Erdgeschoss fiel. Das kam daher, dass die Dichte und damit die Energie der Lawine auf dieser Höhe am höchsten war.Ja. Ein Hotelier erzählte mir, wie er am Eingang seines Hotels stand und sah, wie diese dunkelblaue Wand auf ihn zukam. Dann wurde er weggeschleudert, aber nicht verschüttet. Unter dem Schnee begraben war dagegen die Rezeption, wo sich seine Frau aufhielt. Mit großem Einsatz gelang es ihm schließlich, seine Frau lebend zu bergen.Ein Tourist, der an der Bar verschüttet wurde, konnte nach 15 Minuten ebenfalls geborgen werden. Das Erste, was er sagte, war "one more beer, please". Der Schock hatte bei ihm zu einem kompletten Filmriss geführt. Er konnte sich in diesem Moment schlicht nicht an das eben Geschehene erinnern.Man kann sehr schnell ersticken. Der Sauerstoff wird knapp, weil der Schnee um einen herum sehr dicht ist. Eine komplett verschüttete Person hat meist nach 15 bis 25 Minuten keine Luft zum Atmen mehr. Deshalb erfrieren Lawinenopfer kaum – sie ersticken vorher.In der ersten Nacht waren die Einwohner und Touristen in Galtür vollständig auf sich selbst gestellt, da der Ort von der Umwelt abgeschnitten war. Sie leisteten mit Pickeln, Schaufeln und zum Teil mit bloßen Händen Gewaltiges. Der Schnee solcher Lawinen ist hart wie Beton. An gewissen Orten mussten wir am nächsten Tag mit Baggern und Presslufthämmern anrücken. So dicht war der Schnee zusammengepresst. Wer das nicht erlebt hat, kann sich das gar nicht vorstellen.Meine Ohnmacht angesichts der Naturgewalt. Beim Lawinenwarndienst verfolgte ich, wie während einer Woche immer mehr Schnee fiel. Ich wusste, dass früher oder später Lawinen niedergehen würden. Und ich wusste, dass ich nichts dagegen tun kann. Die Situation betraf drei Bezirke mit 100.000 Leuten. Die konnten nicht evakuiert werden, denn die Strasse war zu, und wegen des Schneesturms konnten auch keine Helikopter fliegen.Nein, denn was in Galtür geschah, war ein Jahrhundertereignis. So viel Schnee wie damals fällt nur alle 250 bis 300 Jahre. Im Katastrophenwinter fielen 3,85 Meter Schnee. Das sind sechsmal mehr als im hundertjährigen Mittel, das 62 Zentimeter beträgt. Gegen ein solches Ereignis kann man sich zwar mit Verbauungen und stabilen Häusern wappnen, ganz sicher ist man trotzdem nie.