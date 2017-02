Kellerbrand im Skiort Boiler fing Feuer: Fünf Urlauber in Saalbach verletzt

Gegen 20.00 Uhr nahmen eine 27-Jährige und ihr Lebensgefährte in der Wohnung einen Brandgeruch wahr. Das Pärchen wollte daraufhin sofort ihren Nachbarn alarmieren und klopften an seine Tür. Da diese jedoch abgeschlossen war und er auch nach mehrmaligen Anläuten nicht öffnete, baten sie weitere Personen in dem Gebäude um Hilfe.Schließlich verschaffte sich ein 54-Jähriger über den Balkon Zugang zur Wohnung, aus der bereits starker Rauch austrat. Der Nachbar entdeckte schließlich den 31-Jährige am Boden liegend. Der Mann war nicht mehr bei Bewusstsein, atmete zum Glück aber noch.Die Nachbarn verständigten sofort die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Der 31-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Graz-West eingeliefert und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Ermittlungen ergaben, dass die starke Rauchentwicklung von einem elektrischen Backofen ausgegangen sein dürfte.