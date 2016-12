Navi lotste deutschen Autolenker auf Skipiste - hier das "Beweisfoto" (Foto: FF Zell am See)

Der 72-Jähriger wählte in seiner misslichen Lage um 20:20 Uhr den Notruf. Doch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten nicht zufahren, weil es viel zu gefährlich war, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten.In dem Auto befanden sich noch drei weitere Insassen. Sie und der Lenker wurden vom Pistendienst der Schmittenhöhe geborgen und mit einer Pistenraupe ins Tal gebracht.Die Feuerwehr Zell am See stand mit 20 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Das Auto wurde gesichert und wird erst am Montag geborgen.