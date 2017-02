Am Hochficht wurde eine Frau bei einem Skiunfall verletzt. (Foto: Fotolia (Symbolbild))

Der Norweger stürzte gegen 13.50 Uhr im Bereich der Funslope mit künstlichen Schneehügeln auf der blauen Piste mit der Nummer 15. Laut Norarzt zog er sich schwerste bis lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.Auf einer roten Piste im Skigebiet Kühtai prallte ein 28-jähriger Deutscher kurz nach 11 Uhr mit einer Skifahrerin zusammen und erlitt schwere Verletzungen. Unbeteiligte Skifahrer versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Notarztes. Der Urlauber wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die beteiligte Wintersportlerin verließ den Unfallort, ohne ihre Personalien bekannt zu geben.Im Skigebiet Hochstein prallte gegen 10 Uhr eine 66-Jährige gegen eine fünfjährige Osttirolerin, die mit ihrer Mutter auf einer blauen Piste in Richtung Talstation unterwegs war. Die Erwachsene wurde schwer verletzt und ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht, das Kind erlitt leichte Verletzungen.