Immer mehr Schaffner werden attackiert. (Foto: ÖBB Eisenberger)

Nachdem Angriffe auf Zugbegleiter im Vorjahr zugenommen haben, werden die ÖBB mehr Sicherheitsleute einsetzen, um ihre Schaffner zu schützen.

ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger bestätigte auf Radio Wien, dass es 2016 rund 150 Attacken auf Mitarbeiter der Bundesbahnen gegeben hat. Bereits jetzt werden in der Ostregion Schaffner teilweise von Securitys beschützt, was nun auch in anderen Regionen passieren soll."Es sind schon vor allem in der Ost-Region ÖBB-Securitymitarbeiter auf den Zügen unterwegs. Sie fahren hier von einem Bahnhof zum anderen",erklärte Hahslinger. Fast 600 Sicherheitsleute seien insgesamt im Einsatz; 200 von ihnen wurden bereits polizeilich geschult, der Rest soll noch heuer dieses Training erhalten.Die ÖBB testen auch seit Anfang Dezember auf den Hauptbahnhöfen Wien und Graz Bodycams, also kleine Kameras am Körper der Securitys. "Wenn das erfolgreich verläuft, wovon ich ausgehe, dann wird man auch die Bodycam-Überwachung ausweiten", so Hahslinger. Möglicherweise erhalten dann auch Sicherheitsleute in den Zügen Bodycams.