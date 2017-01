Mehr Pistolen, mehr Waffenbesitzer Österreicher rüsteten 2016 deutlich auf

Der 49-Jährige war mit seinem Auto am Montagvormittag in Castel Maggiore nahe Bologna unterwegs. Nachdem er sich für die Fahrt noch einige Benzinkanister kaufte, stellte er die Flachen am Beifahrersitz ab. Als der Mann sich eine Zigarette anzündete, fing der Treibstoff Feuer.Der Wagen brannte lichterloh. Trotz seiner schweren Verletzungen konnte sich der Österreicher noch selbst ins Freie retten und Hilfe holen. Mit Verbrennungen dritten Grades wurde er in ein Krankenhaus nach Cesena geflogen.Wie die Ärzte mitteilten, schwebt der Mann in Lebensgefahr, 90 Prozent der Körperfläche sind verbrannt.