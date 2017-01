Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Während die Zahl der neuerworbenen Gewehre deutlich zurückgegangen ist, boomt in Österreich der Verkauf von Faustfeuerwaffen. 10.480 Pistolen wurden im vergangenen Jahr neu gekauft. Die Zahl der registrierten Schusswaffen stieg in den ersten elf Monaten des Jahres 2016 von 922.279 auf 977.911 Stück, wie eine Anfrage der APA beim Innenministerium ergab.Auch die Zahl der Waffenbesitzer ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Rund 23.000 neue Waffenbesitzer weist das Zentrale Waffenregister aus. Das entspricht einem Anstieg von knapp neun Prozent.Mit Handfeuerwaffen wurden laut Branchenradar in Österreich im Vorjahr rund 51 Millionen Euro umgesetzt. Im Jahr 2015 waren es noch 47,6, im Jahr 2013 45,9 Millionen Euro.