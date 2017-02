Festnahme in Innsbruck Deutscher fand Klammer am Auto, zuckte aus

Franz L. (Name geändert) erzählt: "Perner setzte sich auf den Sessel neben mich und fragte, ob der frei sei. Ich antwortete 'Nein', weil noch andere Plätze unbesetzt waren und sie auch nicht sagte, dass sie nur kurz verschnaufen müsse. Da sprang sie wie von der Tarantel gestochen auf und schmierte mir eine."Der ORF-Mann konterte handfest: "Ich schlug aus Reflex zurück, aber lange nicht so heftig, wie sie mich attackierte." Dem Journalisten tut die unwürdige Entgleisung der Causa leid: "Ich bedauere zutiefst, dass es so weit gekommen ist. Aber so unschuldig, wie Perner tut, ist sie absolut nicht."