Die Frau lag bewusstlos in ihrem Badezimmer (Symbolbild). (Foto: Fotolia)

Die Frau war zunächst am Balkon ihres Hauses in Höchst gestürzt und mit dem Kopf auf den Fliesen aufgeschlagen. Sie konnte aber von alleine wieder aufstehen und ging ins Badezimmer. Offenbar sperrte sie aus Gewohnheit hinter sich ab, verlor dann aber das Bewusstsein.Weil sie nicht auf die Rufe ihres gleichaltrigen Ehemanns reagierte, rief dieser die Einsatzkräfte um Hilfe. Sie brachen zusammen mit ihm die Badezimmertüre auf und versorgten die Frau - sie wurde per Helikopter ins Krankenhaus gebracht.