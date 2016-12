Wurst ist gesundheitsschädlich Ager ruft "Hirschlandjäger" zurück

Ein Täter wurde gefasst Drei Frauen in Salzburger Innenstadt sexuell belästigt

500.000 Euro Umsatz 13 Festnahmen: Polizei sprengt Drogenring

Weil die Eisdecke in Ufernähe durch einen Zufluss nicht ganz gefroren war, brachen die beiden Eisläufer in den Thiersee ein. Der 58-Jährige hob den Dreijährigen in die Höhe, damit er nicht mit dem kalten Wasser in Berührung kam. Bekannte der Familie beobachteten den Unfall und holten eine Rodel und eine Leiter zur Hilfe, damit zogen sie den Tiroler und seinen Enkel aus dem See.Nach der Erstversorgung wurden beide Verunfallten wegen einer Unterkühlung stationär im BKH Kufstein aufgenommen.