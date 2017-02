Grenzwerte bundesweit überschritten Feinstaub-Alarm in Österreich: Luft schlecht wie nie zuvor

Das war wohl zuviel des Guten: Nach der Alarmierung durch Passanten fand die Polizei gegen drei Uhr früh einen stark unterkühlten und geschwächten Norweger im Bachbett des Spielbergbaches in Saalbach. Seine Jacke und sein Rucksack waren bereits völlig vereist.Der Mann dürfte ersten Erkenntnissen nach stark alkoholisiert gewesen sein. Er hatte noch seine Schi-Schuhe an, deshalb vermuten die Beamten, dass er am Heimweg vom Après-Ski gestürzt ist und in den Bach gefallen. Er wurde ins Spital nach Zell am See gebracht.