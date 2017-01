Sexuelle Belästigung in Graz Handschuh-Grapscher griff Frau in Intimbereich

1.000 Kinder mehr als im Vorjahr Einschreibung für Volksschule startet

Einsatz wegen Mietrückstand Mieter holte Messer, Vermieter die Polizei

Die 24-Jährige war gegen 05.00 Uhr früh gerade von einem Lokalsbesuch auf dem Weg nach Hause, als sich ihr ein Mann mit dunkler Hautfarbe in den Weg stellte.Noch bevor die Frau das Wohnhaus betreten konnte, schnitt der Mann ihr den Weg am und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Danach ergriff der Unbekannte die Flucht.