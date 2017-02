Sodomie-Fall in Vorarlberg Mann hatte Sex mit Stute: Perverser in Hohenems gefasst

Die 21- und 22-jährigen Frauen saßen gegen 23.44 Uhr in einem Regionalzug von Hohenems nach Bregenz, als sie einen 20 bis 30 Jahre alten Mann bemerkten, der bei den Klappstühlen im Fahrradabteil saß und seinen Hosenschlitz offen hatte.Aus dem Reißverschluss der Jeans ragte sein erigierter Penis, er onanierte. Die Frauen stiegen in Bregenz aus dem Zug aus und liefen in Richtung Innenstadt. Doch der Perverse verfolgte sie und onanierte erneut.Die Frauen riefen die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Leider ohne Erfolg. In Bregenz häufen sich derzeit solche Vorfälle, deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.