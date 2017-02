Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegen 15.20 Uhr war der 9-Jährige aus Korneuburg in Begleitung mit seiner Mutter im Skigebiet Stuhleck unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam es bei der Abfahrt zu einer Kollision mit einem unbekannten männlichen Skifahrer.Bei dem Unfall wurde der Bub schwer verletzt. Er erlitt einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeines. Der zweite Skifahrer kümmerte sich aber nicht um den 9-Jährigen und setzte einfach seine Fahrt fort. Er blieb bei dem Zusammenstoß offensichtlich unverletzt.Das Kind wurde noch an Ort und Stelle von der Pistenrettung Stuhleck erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins LKH Wiener Neustadt geflogen.Die Polizei sucht nun nach dem Pistenrowdy und bittet um Hilfe. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krieglach unter der Telefonnummer 059 133/6252.