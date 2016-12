Polizei-Fotos: Warum sie oft so spät kommen

Drama am Hafen Drei Deutsche bei Yachtbrand in Italien getötet

Zwei Fälle in Berlin haben die Diskussion über die Veröffentlichung von Fahndungsfotos auch in Österreich neu angeheizt: Der Terror-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt und der gewalttätige Übergriff in einer U-Bahn Erst Wochen, nachdem ein 27-Jähriger eine Frau der Berliner U-Bahn eine Treppe hinabgestoßen hatte, ging die Polizei mit Fotos des mutmaßlichen Täters an die Öffentlichkeit. Den Behörden brachte dies viel Kritik ein. Eine ähnliche Situation später beim Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt: Obwohl die Identität des Täters bekannt war, veröffentlichte die Polizei erst keine Fotos.Die teils langen Zeiten zwischen Tat und Veröffentlichung haben mehrere Gründe. Beim Terroranschlag wollten die Ermittler laut eigener Aussage den Verdächtigen Anis Amri in Sicherheit wiegen. Sie wollten den Tunesier dazu bringen, sich frei zu bewegen und Fehler zu machen. Von dieser Strategie versprachen sie sich mehr Erfolg, als von einer Öffentlichkeitsfahndung. Erst, nachdem Medien die Fotos veröffentlicht hatten, unternahm die Polizei den gleichen Schritt.Ein weiterer Grund für die Wartezeit: Die Polizei kann nicht eigenmächtig Fotos veröffentlichen. Dies ist nur durch einen Beschluss der Staatsanwaltschaft oder eines Richters möglich. Im Falle des Berliner U-Bahn-Treter nahm sich die Behörde die Kritik offenbar zu Herzen. Als mehrere Jugendliche einen Obdachlosen in den Öffis angezündet hatten, zögerten die Ermittler nicht. Sie riefen zur Fahndung auf - mit Erfolg Nachdem die mutmaßlichen U-Bahn-Täter gefasst waren, tauchte bei vielen "Heute"-Lesern die Frage auf: Warum wurden die Gesichter unkenntlich gemacht, nachdem die Fotos bereits unverpixelt öffentlich waren? Der Grund: Selbst, wenn jemand auf Video scheinbar zweifelsfrei bei einer Straftat zu erkennen ist, gilt bis zu einem Gerichtsurteil die Unschuldsvermutung. Hat die Fahndung ihren Zweck erfüllt, müssen die Personen daher unkenntlich gemacht werden.