Seit Herbst 2015 arbeitete die Polizei daran, einen Suchtgift-Ring auszuheben. Die Dealer schmuggelten 39 Kilogramm Crystal Meth im Wert von 3,9 Millionen Euro nach Österreich. Die Drogen wurden teilweise per Auto über den Grenzübergang Kittsee, teilweise auch per Zug ins Land gebracht.Dazu holte sich die burgenländische Polizei Hilfe aus der Slowakei. Ein Teil der Täter betrieb dort ein Drogenlabor, wo das Crystal Meth hergestellt wurde.Im Laufe der Ermittlungen gab es insgesamt 63 Festnahmen. Besonders erfreulich: Auch die Haupttäter und zahlreiche Hintermänner sind laut Polizei dingfest gemacht worden. Sie stammen aus der Slowakei und sind zwischen 40 und 55 Jahre alt.Bei Hausdurchsuchungen in Wien, Niederösterreich und der Slowakei stellten die Beamten außerdem mehrere Waffen (darunter eine Kalaschnikoff), fünf Autos (zum Transport der Drogen verwendet), Falschgeld und 22.000 Euro Bargeld sicher.Die Dealer, teilweise schon gerichtlich verurteilt, sitzen in Eisenstadt, Wiener Neustadt, Wien Josefstadt und der Slowakei in Haft. Sie wurden auch wegen Erpressung, gefährlicher Drohung, Betrugsdelikte und Körperverletzung angezeigt.