Wegen seiner unerträglichen Eifersucht hatte sich Lydia K. (26) von ihrem Freund Henning E. (36) getrennt – und geriet in ein neues Martyrium. Denn der Ex-Partner stalkte sie, drohte ihr und randalierte vor ihrer Wohnung am Grazer Schönaugürtel. Als er am 16. Jänner trotz Betretungsverbots wieder vor ihrer Tür stand, wählte die Mutter eines kleinen Sohnes den Notruf.Was folgte, ist unglaublich: Die alarmierten Polizisten – zwei Beamte und eine Polizeischülerin – bemerkten Henning E. zwar im Stiegenhaus, erkannten ihn aber nicht als Berserker. Sie läuteten bei Lydia K., die sah durch das Guckloch drei Uniformierte und öffnete die Tür. Im selben Augenblick stürmte der rabiate Stalker an den Cops vorbei, drängte die Ex-Freundin in die Küche und stach mit einem Messer 13 Mal auf sie ein. An Zwerchfell, Leber und Niere getroffen, überlebte Lydia K. nur durch Glück.Die Polizisten halfen ihr nicht. Wohl zum Selbstschutz blieben sie ohne Sichtkontakt am Gang und riefen Verstärkung, die den Gewalttäter dann mit Pfefferspray bändigte. Mit Topanwältin Karin Prutsch an der Seite klagt Opfer Lydia jetzt 25.000 Euro Schmerzensgeld ein – vom Täter (wird wegen Mordversuchs angeklagt) und per Amtshaftung der Republik von den Polizisten. Denn warum haben die nicht geschossen?