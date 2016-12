Schlägerei mit Gastwirt Kärntner befeuerte Glut in Innenhof mit Bar-Deko

Der 19-Jährige soll in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt die Tür der Damentoilette geöffnet haben. Dann soll er versucht haben, die 23-jährige Frau in der Toilette zu vergewaltigen. Eine weitere Person kam allerdings in den Raum, woraufhin der Mann flüchtete.Nur wenig später soll der gleiche Mann in einem anderen Lokal eine 22-Jährige erst angesprochen und dann ihre Brieftasche aus der Handtasche genommen zu haben. Als die Bestohlene bemerkte, dass ihre Geldbörse fort war, wollte sie sie dem Mann wieder abnehmen. Doch der 19-Jährige packte sein Opfer an der Kehle und drückte sie gegen eine Wand. Dann rannte er davon. Die Frau fand ihre Geldbörse kurz danach, ihr Geld war jedoch weg.Die Frauen erstatteten Anzeige und die Polizei begann sofort nach dem Somalier zu suchen. Im Schillerpark fanden die Beamten den Verdächtigen. Aus medizinischen Gründen wurde der Mann ins Klinikum Klagenfurt gebracht.Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen gehen jedoch weiter. Auf ihn wartet eine Anzeige.