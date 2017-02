Fahndungserfolg für Polizei Mitglieder von brutaler Jugendbande ausgeforscht

Der Unbekannte kam am Freitag gegen 15 Uhr in die Trafik und bestellte zunächst eine Packung Zigaretten. Als die Angestellte sich wieder zu ihm umdrehte, hatte er ein Messer in der Hand und bedrohte sie damit. Dabei forderte er in breitem Kärntner Dialekt: "Geld her!"Die resolute Trafikantin zückte ihrerseits als Antwort einen Pfefferspray. Ohne ihn zu betätigten schlug die Angestellte den Räuber damit in die Flucht. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.Der Täter wird als männlich, ca. 18 bis 22 Jahre alt und von schmächtiger Statur beschrieben. Zur Tatzeit war er bekleidet mit hellen Jeans, blauer, dünner Jacke mit gelbem Aufdruck sowie dunklem Kapuzensweater, weißem T-Shirt, dunkler, verspiegelter Sonnenbrille und einer grauen Mütze.Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05/9133253333.