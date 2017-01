Täter hielt ihr von hinten Mund zu Grazerin auf offener Straße begrabscht

BILDER DES TAGES 10.01.2017: Akropolis im Schnee. Auch Griechenland wurde vom Wintereinbruch nicht verschont. (Foto: AP)

Da saß der gebürtige Bosnier Hussein C. (54) mit einer Pistole in der Hand auf einer Couch und starrte apathisch auf den eingeschalteten Fernseher. Sein Opfer war bereits tot. Vor Jahren schon wurde das Paar geschieden, lebte aber immer wieder zusammen. Im Frühling 2016 wollte Rosanda die endgültige Trennung – und setzte ihren Ex vor die Tür. Nachbarn hörten Hussein C. daraufhin oft toben und drohen. Am 21. Juni drehte er mörderisch durch.Am Mittwoch vor Gericht in Graz sprach Staatsanwältin Reingard Wagner von einer "Exekution". Der Angeklagte beteuerte, er könne sich an nichts erinnern – weder an den Waffenkauf, noch an die Tat. Laut seinem Anwalt Gunther Ledolter Indiz einer psychotischen Störung, verursacht durch ständige Einnahme starker Medikamente. Für Gerichtsgutachter Manfred Walzl aber war der Täter zurechnungsfähig. Richterin Angelika Hacker vertagte schließlich am Abend auf den 3. Februar, da noch einige Gutachten erläutert werden müssen.