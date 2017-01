Der Portugiese kommt nun doch noch in den "Genuss" eines Aufenthalts in der Justizanstalt Feldkirch. (Foto: Plani, Wikipedia (gemeinfrei))

Der Festgenommene wurde bereits im Jahr 2003 vom Landesgericht Feldkirch rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Um der Haft zu entgehen, tauchte der Mann unter - lange Zeit mit Erfolg.Am Freitag war die Zeit in Freiheit zu Ende. Der heute 46-Jährige wurde an seinem derzeitigen Arbeitsplatz, in einem Hotel im Skigebiet Zürs, festgenommen. Nun kann er mit einiger Verspätung die Strafe in der Justizanstalt Feldkirch antreten.Das Landeskriminalamt Vorarlberg zeigte sich hoch erfreut über den späten Fahndungserfolg: "Die Mühlen des Gesetzes mahlen langsam, aber sicher", hieß es in einer Aussendung.