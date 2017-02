Alle Beteiligten alkoholisiert Familienstreit mit Schirm, Samuraischwert und einem Knüppel

Witziger Streich Prügelei im Stringtanga sorgt für Aufsehen

Der arbeitslose 25-Jährige wütete vor seiner ehemaligen Freundin und drohte, ihren neuen Freund zusammenzuschlagen. Dann sperrte er sie in ihre eigene Wohnung und machte sich auf den Weg zum anderen Mann. Die Frau wusste, dass die Drohungen kein Witz waren. Ihr Ex hatte sie schon in der Vergangenheit mehrmals gefährlich bedroht. Der Mann machte auch vor Gewaltanwendung nicht Halt. Schon mehrmals hatte der Brutalo Streitigkeiten mit Schlägen beendet.Die Frau rief die Polizei und schickte die Beamten in die Wohnung ihres neuen Freunde. Die Polizisten trafen dort die beiden Männer an. Sie wollten den 25-Jährigen festnehmen, doch der ging stattdessen auf die beiden Polizisten los und verletzte sie leicht.Die Beamten nahmen die Ermittlungen gegen den Arbeitslosen auf. Der 25-Jährige hat eine gewalttätige Vorgeschichte. Opfer war mehrmals die Ex-Freundin. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.