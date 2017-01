Beide bestritten Tat Gesuchte Silvester-Grapscher meldeten sich bei Polizei

Geistesgegenwärtig reagierte der 55-jährige Lenker und sprang aus der Fahrerkabine, als das Fahrzeug unterging. "Ich bin froh, dass ich noch lebe", erzählte David Rettenberger den "Salzburger Nachrichten". Er wollte am Samstagabend den See vom Neuschnee befreien, damit die Bewohner Eisläufen können.Kurz vor Ende der Räumungsarbeiten, brach plötzlich die Eisdecke und das Fahrzeug stürzte in den See. Rettensteiner reagierte genau richtig, stellte den Motor ab und sprang aus dem Pflug. Innerhalb weniger Sekunden versank das zweieinhalb Tonnen schwere Gefährt im Wasser.Die Wasserrettung wurde alarmiert, doch die Bergung war am selben Tag nicht mehr möglich. Am Sonntag vergrößerten Taucher das Loch im Eis und suchten nach dem versunkenen Pflug. Erst am Montag wurde das Fahrzeug aus dem Wasser geborgen.