Die junge Österreicherin (23) gab den drei Türken den Tipp, dass es in einem Wohnhaus in Feldkirch etwas zu holen gibt. Daraufhin kundschafteten die Verdächtigen im Alter zwischen 33 und 38 Jahren das Haus in der Nacht zum 21. Oktober 2016 aus.Die maskierten Männer wollten einbrechen, bemerkten aber, dass der Hausherr anwesend war. Daraufhin beschlossen sie, diesen zu überfallen. Mit dem Brecheisen versuchten sie eine Tür aufzubrechen, einer der Täter schlug mit einer Pistole gegen eine Glasscheibe, um den Hausbewohner einzuschüchtern. Das Opfer schaltete in Panik im ganzen Haus die Beleuchtung ein und schrie um Hilfe.Daraufhin flüchtete das Trio, in einer Nebenstraße kam ihnen jedoch ein Pkw-Lenker in die Quere. Als dieser einen der Männer ansprach, schoss dieser mit einer illegal erworbenen Pistole vom Kaliber neun Millimeter dreimal auf den Zeugen. Der Mann blieb wie durch ein Wunder unverletzt.Am 19. Jänner wurden sechs Personen im Rahmen einer großangelegten Aktion von Landeskriminalamt, Cobra, Diensthundeführern, Polizeiinspektionen und Spurensuchern festgenommen und zahlreiche Wohnungen durchsucht.Neben den drei Tatverdächtigen, denen Mordversuch und Raubversuch vorgeworfen wird, nahmen die Beamten drei weitere Personen fest. Ihnen werden etwa Suchtmitteldelikte und Verstöße gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Fünf Verdächtige sitzen in U-Haft, die Anstifterin und eine zweite Person wurden auf freiem Fuß angezeigt.Die als türkisch-nationalistische geltende rockerähnliche Gruppierung Osmanen Germania wird der organisierten Kriminalität zugerechnet. Gegründet wurden die Osmanen Germania im Frühjahr 2015. Der Schwerpunkt liegt in Deutschland, die Organisation hat sich jedoch bereits in mehreren europäischen Ländern - darunter auch Österreich - ausgebreitet.