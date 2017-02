Salzburger in Deutschland Navi-Panne: Betrunkener fährt statt ins Bordell in Grenzkontrolle

Der Mann war am Freitagabend im Bereich des Grenzübergangs bei Freilassing unterwegs. Ohne bemerkt zu werden, fuhr er vorbei. Erst als er umdrehte und den Grenzpolizisten nach Feuer fragte, fiel diesem der gleich mehrfach strafbare Zustand des Mannes auf.Er trug keinen Helm, dafür eine Schnapsflasche in der Hand. Die Flasche schmiss er im Zuge des Gesprächs mit dem Polizisten in Richtung des Saalach-Flusses. Ein Alko-Test ergab einen Wert von über einem Promille.