Di Einsiedelei am Palfen in Saalfelden (Foto: Wikipedia / Pinzgauer)

Die auf einem Berg erbaute Kapelle ist seit dem 17. Jahrhundert ein beliebter Ort für Pilger und Einheimische. Dort kann man mit dem ansässigen Einsiedler beten und über das sprechen, was einen bewegt.Das kleine Häuschen ist nur zu Fuß erreichbar, der Einsiedler lebt dort karg und einfach. Es gibt weder Strom noch fließendes Wasser. Während der Wintermonate ist die Klause gar nicht bewohnbar. Fernsehen, Computer und Zentralheizung hat man ebenfalls nicht zur Verfügung.Zuletzt lebte der Wiener Pfarrer und ehemaliger Gefängnisseelsorger Thomas Fieglmüller in der Einsiedelei. Nun sucht die Pfarre Saalfelden nach einem Nachfolger. Er soll eine Verbindung zum christlichen Glauben haben und für die Pilger da sein.Mitte April, bei der traditionellen Georgifeier, soll der vom Pfarrer und vom Bürgermeister ausgewählte Einsiedler in sein Amt eingeführt werden. Bewerben kann man sich übrigens mit Lebenslauf und Foto per Post beim Pfarramt Saalfelden.