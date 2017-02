Im Auto eingeklemmt Lenker überlebt Horror-Crash schwer verletzt

BILDER DES TAGES 20.02.2017: Der Papst und die Technik. Bei einem Besuch der Kirche Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù in Rom lässt sich Papst Franziskus geduldig von der Selfie-begeisterten Jugend fotografieren. (Foto: Reuters / Remo Casilli)

Im internationalen Vergleich hat Salzburg Platz 85 von 390. Wien blieb ebenfalls unter den Top 100, dahinter folgen Graz, Linz und Innsbruck. Den meisten Stau gibt es in Mexico City, Platz zwei belegt Bangkok, dann folgt Jakarta. Mit Bukarest liegt die erste europäische Stau-Hochburg auf Platz fünf. TomTom hat 48 Länder ausgewertet.Der 5. August, ein Freitag, war der stressigste Tag mit dem meisten Verkehr 2016. Das zeigen GPS-Daten. Autofahrer müssen generell durchschnittlich bis zu 32 Prozent mehr Fahrzeit für ihre Strecke einrechnen. Das bedeutet einen Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Jahr 2015.29 Minuten verlieren Lenker in Salzburg durchschnittlich pro Tag. In einem Jahr ergibt das rund 112 Stunden im Stau. Rund um die Landeshauptstadt, beim Lieferinger Tunnel und am Grenzübergang Walserberg staut es sich in Salzburg besonders oft.