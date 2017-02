Rettungswagen im Einsatz (Foto: Fotolia)

Mehr Fakten Rettungswagen im Einsatz (Foto: Fotolia)

22-Jähriger fuhr mit Sommerreifen Todeslenker postete vor Horror-Crash Führerscheinwette

Sodomie-Fall in Vorarlberg Mann hatte Sex mit Stute: Perverser in Hohenems gefasst

Vater passte nicht auf Bademeister rettet 3-Jährigem das Leben

Schnapsflasche in der Hand Rauschiger Moped-Fahrer fragt Polizisten nach Feuer

Salzburger in Deutschland Navi-Panne: Betrunkener fährt statt ins Bordell in Grenzkontrolle

Ort des Artikels

Dramatischer Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schladming: Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Auto vom Zentrum Richtung B320. Als er Richtung Haus im Ennstal abbiegen wollte, lief auf 17-Jähriger auf die Straße. Er wurde von dem Auto erfasst und getötet.Der Lenker hielt sofort sein Fahrzeug an und rief die Rettungskräfte. Bis zu ihrem Eintreffen leistete er Erste Hilfe und versuchte, den 17-Jährigen zu reanimieren.Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod Unfallopfers feststellen. Ein Alkotest beim 46-Jährigen verlief negativ - er erlitt einen Schock.