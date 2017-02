Wer mehr zahlt, steht nicht an "VIP-Vorfahrt" bei Skilift-Schlange erhitzt die Gemüter

Der junge Einheimische war mit einem Übungslift in Laterns unterwegs und fuhr zwischen zwei Stützen absichtlich aus der Schleppspur in den Tiefschnee. Doch dort stürzte er und war seitlich so weit von der Spur weg, dass das Schleppseil eine Stütze streifte und dort einhakte.Dadurch wurde das Kind laut Polizei "wie durch eine Seilumlenkrolle" rund zwei Meter an der Stütze hochgezogen. Doch das Seil riss und der Bub stürzte kopfüber in den Schnee.Dabei brach er sich das Schlüsselbein und erlitt eine Gehirnerschütterung - ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.