Die Kärntner Feuerwehren stehen seit Sonntag im Dauereinsatz und müssen im ganzen Bundesland immer wieder umgestürzte Bäume von den Straßen räumen. Durch das umfallende Holz wurden auch immer wieder Stromleitungen gekappt.Laut dem Energieversorger Kelag sind in der Gemeinde Stockenboi seit Sonntag 150 Haushalte ohne Strom, in Kappel an der Drau 200 und in Oberleidenberg bei Wolfsberg 100. Außerdem gibt es rund 50 Ausfälle am Ostufer des Weißensee.